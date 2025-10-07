Η αποζημίωση Μηχανικός DevOps in United States στην Leidos ανέρχεται σε $156K ανά year για T4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $138K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Leidos. Τελευταία ενημέρωση: 10/7/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$156K
$154K
$0
$1.4K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
