Κατάλογος Εταιρειών
Leica Geosystems
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Leica Geosystems Μισθοί

Ο μισθός της Leica Geosystems κυμαίνεται από $45,188 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $120,142 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Leica Geosystems. Τελευταία ενημέρωση: 9/8/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $116K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Υλικού
$120K
Ανθρώπινοι Πόροι
$45.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Διαχειριστής Προϊόντος
$109K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Leica Geosystems είναι Μηχανικός Υλικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $120,142. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Leica Geosystems είναι $112,185.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Leica Geosystems

Σχετικές Εταιρείες

  • Flipkart
  • Tesla
  • Lyft
  • PayPal
  • Uber
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι