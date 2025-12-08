Κατάλογος Εταιρειών
Legato Health Technologies
Legato Health Technologies Επιχειρηματικός Αναλυτής Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματικός Αναλυτής in India στην Legato Health Technologies κυμαίνεται από ₹2.86M έως ₹4.07M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Legato Health Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 12/8/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$37K - $43.9K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$32.6K$37K$43.9K$46.3K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Legato Health Technologies?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρηματικός Αναλυτής στην Legato Health Technologies in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹4,066,121. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Legato Health Technologies για τον ρόλο Επιχειρηματικός Αναλυτής in India είναι ₹2,863,964.

