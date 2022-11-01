Ledcor Μισθοί

Ο μισθός της Ledcor κυμαίνεται από $35,987 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $73,563 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ledcor . Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025