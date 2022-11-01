Κατάλογος Εταιρειών
Ledcor
Ledcor Μισθοί

Ο μισθός της Ledcor κυμαίνεται από $35,987 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $73,563 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Ledcor. Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025

$160K

Πολιτικός Μηχανικός
Median $62.3K
Διαχειριστής Έργων
Median $46.5K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$36K

Μηχανικός Λογισμικού
$73.6K
Συχνές Ερωτήσεις

El puesto con mayor remuneración reportado en Ledcor es Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level con una compensación total anual de $73,563. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ledcor es $54,400.

Προτεινόμενες Θέσεις

