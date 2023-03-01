LeasePlan Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της LeasePlan κυμαίνεται από $10,235 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $159,100 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της LeasePlan. Τελευταία ενημέρωση: 9/8/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $90.6K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$68.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$70.4K

Επιστήμονας Δεδομένων
$10.2K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$87K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$111K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$159K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$122K
Συχνές Ερωτήσεις

