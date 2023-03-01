LeasePlan Μισθοί

Ο μισθός της LeasePlan κυμαίνεται από $10,235 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $159,100 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της LeasePlan . Τελευταία ενημέρωση: 9/8/2025