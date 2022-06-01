Κατάλογος Εταιρειών
LearnUpon
LearnUpon Μισθοί

Ο μισθός της LearnUpon κυμαίνεται από $36,836 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $52,253 για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της LearnUpon. Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025

Εξυπηρέτηση Πελατών
$52.3K
Μηχανικός Λογισμικού
$36.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην LearnUpon είναι Εξυπηρέτηση Πελατών at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $52,253. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην LearnUpon είναι $44,544.

