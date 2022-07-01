Κατάλογος Εταιρειών
Learning Technologies Group plc
Learning Technologies Group plc Μισθοί

Ο μισθός της Learning Technologies Group plc κυμαίνεται από $30,320 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $113,565 για έναν Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Learning Technologies Group plc. Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025

Μάρκετινγκ
$114K
Μηχανικός Λογισμικού
$30.3K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Learning Technologies Group plc είναι Μάρκετινγκ at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $113,565. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Learning Technologies Group plc είναι $71,943.

Άλλοι Πόροι

