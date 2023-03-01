Κατάλογος Εταιρειών
Leapwork
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Leapwork Μισθοί

Το εύρος μισθών της Leapwork κυμαίνεται από $77,028 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $134,712 για Πωλήσεις στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Leapwork. Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Σχεδιαστής Προϊόντος
$77.5K
Διευθυντής Προϊόντος
$78K
Πωλήσεις
$135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Μηχανικός Λογισμικού
$77K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Leapwork είναι ο Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $134,712. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Leapwork είναι $77,748.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Leapwork

Σχετικές Εταιρείες

  • Lyft
  • Pinterest
  • Facebook
  • Square
  • DoorDash
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι