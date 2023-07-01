Κατάλογος Εταιρειών
Leapfin
Leapfin Μισθοί

Ο μισθός της Leapfin κυμαίνεται από $100,500 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $195,975 για έναν Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Leapfin. Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025

$160K

Μάρκετινγκ
$196K
Διαχειριστής Προϊόντος
$126K
Πωλήσεις
$101K

Μηχανικός Λογισμικού
$119K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Leapfin είναι Μάρκετινγκ at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $195,975. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Leapfin είναι $122,513.

