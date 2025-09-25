Κατάλογος Εταιρειών
Leap Services
Leap Services Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Leap Services κυμαίνεται από $122K έως $170K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Leap Services. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$131K - $154K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$122K$131K$154K$170K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Leap Services?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Leap Services in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $169,650. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Leap Services για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United States είναι $121,800.

Άλλοι Πόροι