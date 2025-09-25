Κατάλογος Εταιρειών
Leap Services
Leap Services Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in United States στην Leap Services κυμαίνεται από $226K έως $328K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Leap Services. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$257K - $298K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$226K$257K$298K$328K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Leap Services?

Συχνές Ερωτήσεις

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Διαχειριστής Προϊόντος na Leap Services in United States é uma remuneração total anual de $328,440. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Leap Services para a função de Διαχειριστής Προϊόντος in United States é $226,320.

Άλλοι Πόροι