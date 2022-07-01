Leap Services Μισθοί

Ο μισθός της Leap Services κυμαίνεται από $79,849 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματική Ανάπτυξη στο χαμηλό άκρο έως $277,380 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Leap Services . Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025