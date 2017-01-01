Κατάλογος Εταιρειών
LEAP Academy University Charter School
Κορυφαίες Πληροφορίες
    Σχετικά

    LEAP Academy University Charter School in Camden, NJ offers a college preparatory education emphasizing STEM subjects, aimed at fostering educational excellence and community development.

    leapacademycharter.org
    Ιστότοπος
    1996
    Έτος Ίδρυσης
    150
    Αριθμός Εργαζομένων
    $10M-$50M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

