LeanIX Μισθοί

Ο μισθός της LeanIX κυμαίνεται από $57,897 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $101,654 για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της LeanIX. Τελευταία ενημέρωση: 9/14/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $69.4K
Σύμβουλος Διοίκησης
Median $102K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$69.3K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$57.9K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$83.2K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην LeanIX είναι Σύμβουλος Διοίκησης με ετήσια συνολική αμοιβή $101,654. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην LeanIX είναι $69,396.

