Κατάλογος Εταιρειών
Lean Staffing Solutions
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διοικητικός Βοηθός

  • Όλοι οι Μισθοί Διοικητικός Βοηθός

Lean Staffing Solutions Διοικητικός Βοηθός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διοικητικός Βοηθός in Colombia στην Lean Staffing Solutions κυμαίνεται από COP 20.56M έως COP 28.73M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Lean Staffing Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

COP 22.29M - COP 27M
Colombia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
COP 20.56MCOP 22.29MCOP 27MCOP 28.73M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Διοικητικός Βοηθός υποβολές στην Lean Staffing Solutions για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

COP 639.15M

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Lean Staffing Solutions?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διοικητικός Βοηθός προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διοικητικός Βοηθός στην Lean Staffing Solutions in Colombia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή COP 28,729,926. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Lean Staffing Solutions για τον ρόλο Διοικητικός Βοηθός in Colombia είναι COP 20,556,757.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Lean Staffing Solutions

Σχετικές Εταιρείες

  • Spotify
  • Dropbox
  • Tesla
  • Microsoft
  • Lyft
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι