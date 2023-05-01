Lean Staffing Solutions Μισθοί

Ο μισθός της Lean Staffing Solutions κυμαίνεται από $6,169 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $41,790 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Lean Staffing Solutions . Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025