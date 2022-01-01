League Μισθοί

Το εύρος μισθών της League κυμαίνεται από $68,665 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανάπτυξη Επιχειρήσεων στο χαμηλότερο άκρο έως $150,750 για Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της League . Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025