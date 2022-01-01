Κατάλογος Εταιρειών
League
League Μισθοί

Το εύρος μισθών της League κυμαίνεται από $68,665 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανάπτυξη Επιχειρήσεων στο χαμηλότερο άκρο έως $150,750 για Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της League. Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διευθυντής Προϊόντος
Median $120K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $150K

Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$68.7K
Κειμενογράφος
$70.9K
Νομικά
$144K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$116K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$151K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην League είναι ο Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $150,750. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην League είναι $132,102.

