LeadSquared Μισθοί

Ο μισθός της LeadSquared κυμαίνεται από $18,402 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $167,385 για έναν Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της LeadSquared . Τελευταία ενημέρωση: 11/22/2025