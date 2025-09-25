Κατάλογος Εταιρειών
LayerZero Labs
LayerZero Labs Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Canada στην LayerZero Labs ανέρχεται σε CA$176K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της LayerZero Labs. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέσος Μισθός
company icon
LayerZero Labs
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$176K
Επίπεδο
180000
Βάση
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Μπόνους
CA$0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη LayerZero Labs?

CA$226K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην LayerZero Labs in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$409,190. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην LayerZero Labs για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Canada είναι CA$169,320.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την LayerZero Labs

Άλλοι Πόροι