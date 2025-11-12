Η αποζημίωση Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού in San Francisco Bay Area στην Lattice κυμαίνεται από $206K ανά year για L3 έως $229K ανά year για L6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in San Francisco Bay Area ανέρχεται σε $220K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Lattice. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
L3
$206K
$189K
$17.5K
$0
L4
$154K
$154K
$0
$0
L5
$254K
$214K
$40K
$0
L6
$229K
$229K
$0
$0
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Lattice, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
3 years post-termination exercise window.