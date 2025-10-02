Κατάλογος Εταιρειών
  • Μισθοί
  • Νομικός

  • Όλοι οι Μισθοί Νομικός

  • Greater Los Angeles Area

Latham & Watkins Νομικός Μισθοί στη Greater Los Angeles Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Νομικός in Greater Los Angeles Area στην Latham & Watkins ανέρχεται σε $265K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Latham & Watkins. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Latham & Watkins
Associate
Los Angeles, CA
Σύνολο ανά έτος
$265K
Επίπεδο
-
Βάση
$235K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$30K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Latham & Watkins?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Νομικός στην Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $447,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Latham & Watkins για τον ρόλο Νομικός in Greater Los Angeles Area είναι $235,000.

