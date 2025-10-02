Κατάλογος Εταιρειών
Later Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Vancouver

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Vancouver στην Later ανέρχεται σε CA$152K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Later. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Later
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$152K
Επίπεδο
L3
Βάση
CA$152K
Stock (/yr)
CA$0
Μπόνους
CA$0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
11 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Later?

CA$226K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Later in Greater Vancouver φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$172,843. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Later για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Vancouver είναι CA$129,022.

