Κατάλογος Εταιρειών
Lansweeper
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Lansweeper Μισθοί

Ο μισθός της Lansweeper κυμαίνεται από $67,595 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $120,600 για έναν Διαχειριστής Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Lansweeper. Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Διαχειριστής Προϊόντος
$67.6K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$121K
Πωλήσεις
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Μηχανικός Λογισμικού
$85.6K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Lansweeper είναι Διαχειριστής Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $120,600. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Lansweeper είναι $93,072.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Lansweeper

Σχετικές Εταιρείες

  • Coinbase
  • Dropbox
  • Netflix
  • Microsoft
  • SoFi
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι