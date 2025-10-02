Κατάλογος Εταιρειών
L&T Technology Services
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • United States

L&T Technology Services Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη United States

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in United States στην L&T Technology Services ανέρχεται σε $73K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της L&T Technology Services. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
L&T Technology Services
Software Engineer
Peoria, IL
Σύνολο ανά έτος
$73K
Επίπεδο
L3
Βάση
$70K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$3K
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
2-4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη L&T Technology Services?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην L&T Technology Services in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $108,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην L&T Technology Services για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United States είναι $70,000.

Άλλοι Πόροι