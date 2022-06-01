Landor Μισθοί

Ο μισθός της Landor κυμαίνεται από $32,170 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $90,000 για έναν Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Landor . Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025