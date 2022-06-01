Κατάλογος Εταιρειών
Landor
Landor Μισθοί

Ο μισθός της Landor κυμαίνεται από $32,170 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $90,000 για έναν Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Landor. Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025

$160K

Μάρκετινγκ
Median $90K
Λογιστής
$78.4K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$32.2K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Landor είναι Μάρκετινγκ με ετήσια συνολική αμοιβή $90,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Landor είναι $78,390.

