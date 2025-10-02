Κατάλογος Εταιρειών
Landmark Group
  • Greater Dubai Area

Landmark Group Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί στη Greater Dubai Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διαχειριστής Προϊόντος in Greater Dubai Area στην Landmark Group ανέρχεται σε AED 636K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Landmark Group. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Landmark Group
Product Manager
Dubai, DU, United Arab Emirates
Σύνολο ανά έτος
AED 636K
Επίπεδο
-
Βάση
AED 636K
Stock (/yr)
AED 0
Μπόνους
AED 0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
12 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Landmark Group?

AED 588K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Προϊόντος στην Landmark Group in Greater Dubai Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή AED 736,007. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Landmark Group για τον ρόλο Διαχειριστής Προϊόντος in Greater Dubai Area είναι AED 666,995.

