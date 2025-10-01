Κατάλογος Εταιρειών
Lamoda
Lamoda Επιχειρησιακός Αναλυτής Μισθοί στη Moscow Metro Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιχειρησιακός Αναλυτής in Moscow Metro Area στην Lamoda ανέρχεται σε RUB 3.03M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Lamoda. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Σύνολο ανά έτος
RUB 3.03M
Επίπεδο
L2
Βάση
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Μπόνους
RUB 233K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Lamoda?

RUB 13.36M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιχειρησιακός Αναλυτής στην Lamoda in Moscow Metro Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RUB 7,801,600. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Lamoda για τον ρόλο Επιχειρησιακός Αναλυτής in Moscow Metro Area είναι RUB 3,031,156.

