Κατάλογος Εταιρειών
Lambda
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Lambda Μισθοί

Ο μισθός της Lambda κυμαίνεται από $119,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $301,500 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Lambda. Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Median $270K
Μάρκετινγκ
$251K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Διαχειριστής Προϊόντος
$245K
Πωλήσεις
$302K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$231K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Lambda είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $301,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Lambda είναι $248,010.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Lambda

Σχετικές Εταιρείες

  • Intuit
  • Netflix
  • Lyft
  • Coinbase
  • Roblox
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι