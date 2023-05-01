Lambda Μισθοί

Ο μισθός της Lambda κυμαίνεται από $119,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $301,500 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Lambda . Τελευταία ενημέρωση: 10/19/2025