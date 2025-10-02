Κατάλογος Εταιρειών
Lam Research
  • Μισθοί
  Όλοι οι Μισθοί Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων

  San Francisco Bay Area

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί στη San Francisco Bay Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in San Francisco Bay Area στην Lam Research ανέρχεται σε $209K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Lam Research. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Lam Research
Technical Program Manager
Fremont, CA
Σύνολο ανά έτος
$209K
Επίπεδο
L4
Βάση
$167K
Stock (/yr)
$22K
Μπόνους
$20K
Έτη στην εταιρεία
5 Έτη
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Lam Research?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Lam Research, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στην Lam Research in San Francisco Bay Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $266,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Lam Research για τον ρόλο Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in San Francisco Bay Area είναι $207,000.

Άλλοι Πόροι