  • Μισθοί
  • Διαχειριστής Προγραμμάτων

  • Όλοι οι Μισθοί Διαχειριστής Προγραμμάτων

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Διαχειριστής Προγραμμάτων Μισθοί στη San Francisco Bay Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διαχειριστής Προγραμμάτων in San Francisco Bay Area στην Lam Research ανέρχεται σε $212K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Lam Research. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Lam Research
Program Manager
Livermore, CA
Σύνολο ανά έτος
$212K
Επίπεδο
L5
Βάση
$154K
Stock (/yr)
$34K
Μπόνους
$23.5K
Έτη στην εταιρεία
6 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Lam Research?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Lam Research, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)



Άλλοι Πόροι