Lam Research
Lam Research Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη Greater Bengaluru

Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Lam Research. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

₹13.94M

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Lam Research, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)



Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Επιστήμονας Δεδομένων at Lam Research in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹4,742,810. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Επιστήμονας Δεδομένων role in Greater Bengaluru is ₹3,163,544.

