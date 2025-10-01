Κατάλογος Εταιρειών
Lam Research
Lam Research Χημικός Μηχανικός Μισθοί στη Taiwan

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Χημικός Μηχανικός in Taiwan στην Lam Research ανέρχεται σε NT$2.12M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Lam Research. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Σύνολο ανά έτος
NT$2.12M
Επίπεδο
PE3
Βάση
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
Μπόνους
NT$386K
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Lam Research?

NT$5.09M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Lam Research, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Process Engineer

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Χημικός Μηχανικός στην Lam Research in Taiwan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$16,925,401. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Lam Research για τον ρόλο Χημικός Μηχανικός in Taiwan είναι NT$2,121,661.

Άλλοι Πόροι