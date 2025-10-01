Κατάλογος Εταιρειών
Kyriba
Kyriba Σύμβουλος Διοίκησης Μισθοί στη Greater Paris Area

Η μέση συνολική αποζημίωση Σύμβουλος Διοίκησης in Greater Paris Area στην Kyriba κυμαίνεται από €74.1K έως €108K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Kyriba. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€84K - €97.6K
France
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€74.1K€84K€97.6K€108K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Kyriba?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σύμβουλος Διοίκησης στην Kyriba in Greater Paris Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €107,547. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Kyriba για τον ρόλο Σύμβουλος Διοίκησης in Greater Paris Area είναι €74,108.

