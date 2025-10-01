Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Kyndryl κυμαίνεται από $128K ανά year για Band 6 έως $193K ανά year για Band 9. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $122K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Kyndryl. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
