Kronos Research Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Taiwan στην Kronos Research ανέρχεται σε NT$1.89M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Kronos Research. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέσος Μισθός Kronos Research Quantitative Developer Taipei, TP, Taiwan Σύνολο ανά έτος NT$1.89M Επίπεδο - Βάση NT$1.89M Stock (/yr) NT$0 Μπόνους NT$0 Έτη στην εταιρεία 0 Έτη Έτη εμπειρίας 0 Έτη

+ NT$1.78M + NT$2.74M + NT$615K + NT$1.08M + NT$677K Don't get lowballed

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Kronos Research ?

