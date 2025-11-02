Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών στην Kronos Research κυμαίνεται από NT$1.61M έως NT$2.28M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Kronos Research. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

NT$1.82M - NT$2.07M
Taiwan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
NT$1.61MNT$1.82MNT$2.07MNT$2.28M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών στην Kronos Research φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$2,283,028. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Kronos Research για τον ρόλο Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών είναι NT$1,605,859.

