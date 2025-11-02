Κατάλογος Εταιρειών
Kroll
Kroll Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην Kroll ανέρχεται σε CA$138K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Kroll. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$138K
Επίπεδο
Senior Consultant
Βάση
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Μπόνους
CA$0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
9 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Kroll?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην Kroll φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$175,216. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Kroll για τον ρόλο Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας είναι CA$92,615.

Άλλοι Πόροι