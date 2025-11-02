Κατάλογος Εταιρειών
Krisp
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Προϊόντος

Krisp Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in Armenia στην Krisp κυμαίνεται από AMD 13.76M έως AMD 19.26M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Krisp. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

AMD 14.89M - AMD 17.32M
Armenia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
AMD 13.76MAMD 14.89MAMD 17.32MAMD 19.26M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Διευθυντής Προϊόντος υποβολές στην Krisp για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+AMD 22.35M
Robinhood logo
+AMD 34.3M
Stripe logo
+AMD 7.71M
Datadog logo
+AMD 13.49M
Verily logo
+AMD 8.48M
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Krisp?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Προϊόντος προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Krisp in Armenia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή AMD 19,262,192. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Krisp για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in Armenia είναι AMD 13,758,709.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Krisp

Σχετικές Εταιρείες

  • Tesla
  • DoorDash
  • Spotify
  • Intuit
  • Netflix
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι