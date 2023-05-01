Κατάλογος Εταιρειών
Kratos Defense and Security Solutions
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Kratos Defense and Security Solutions Μισθοί

Ο μισθός της Kratos Defense and Security Solutions κυμαίνεται από $33,830 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Υλικού στο χαμηλό άκρο έως $301,500 για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Kratos Defense and Security Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 9/7/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$302K
Μηχανικός Υλικού
$33.8K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$73.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Μηχανικός Λογισμικού
$89.2K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Kratos Defense and Security Solutions είναι Επιχειρησιακή Ανάπτυξη at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $301,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Kratos Defense and Security Solutions είναι $81,347.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Kratos Defense and Security Solutions

Σχετικές Εταιρείες

  • Lyft
  • SoFi
  • Google
  • Databricks
  • Stripe
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι