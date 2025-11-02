KPN Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Netherlands στην KPN ανέρχεται σε €71.2K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της KPN. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέσος Μισθός KPN Software Engineer Zoetermeer, ZH, Netherlands Σύνολο ανά έτος €71.2K Επίπεδο L3 Βάση €67.5K Stock (/yr) €0 Μπόνους €3.7K Έτη στην εταιρεία 4 Έτη Έτη εμπειρίας 7 Έτη

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

