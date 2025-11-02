Κατάλογος Εταιρειών
Konica Minolta
Konica Minolta Διευθυντής Έργων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Έργων in Germany στην Konica Minolta κυμαίνεται από €42.5K έως €58K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Konica Minolta. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€45.5K - €55K
Germany
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€42.5K€45.5K€55K€58K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Konica Minolta?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Έργων στην Konica Minolta in Germany φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €58,023. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Konica Minolta για τον ρόλο Διευθυντής Έργων in Germany είναι €42,517.

