Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in Singapore στην Konica Minolta κυμαίνεται από SGD 128K έως SGD 180K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Konica Minolta. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

SGD 139K - SGD 162K
Singapore
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
SGD 128KSGD 139KSGD 162KSGD 180K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Konica Minolta?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Προϊόντος στην Konica Minolta in Singapore φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή SGD 179,630. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Konica Minolta για τον ρόλο Διευθυντής Προϊόντος in Singapore είναι SGD 128,307.

