Η μέση συνολική αποζημίωση Information Technologist (IT) in New York City Area στην Konica Minolta κυμαίνεται από $42K έως $58.5K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Konica Minolta. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$45K - $53K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$42K$45K$53K$58.5K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Konica Minolta?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για jobFamilies.Information Technologist (IT) στην Konica Minolta in New York City Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $58,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Konica Minolta για τον ρόλο jobFamilies.Information Technologist (IT) in New York City Area είναι $42,000.

Άλλοι Πόροι