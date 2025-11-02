Κατάλογος Εταιρειών
Koenig Solutions
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Σχεδιαστής Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Σχεδιαστής Προϊόντος

Koenig Solutions Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in India στην Koenig Solutions κυμαίνεται από ₹1.07M έως ₹1.5M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Koenig Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹1.15M - ₹1.36M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹1.07M₹1.15M₹1.36M₹1.5M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Σχεδιαστής Προϊόντος υποβολές στην Koenig Solutions για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Koenig Solutions?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Σχεδιαστής Προϊόντος προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην Koenig Solutions in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,497,032. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Koenig Solutions για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in India είναι ₹1,074,792.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Koenig Solutions

Σχετικές Εταιρείες

  • LinkedIn
  • Stripe
  • Square
  • DoorDash
  • Uber
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι