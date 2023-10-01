KoderLabs Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της KoderLabs είναι $2,507 για έναν Μηχανικός Λογισμικού . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της KoderLabs . Τελευταία ενημέρωση: 11/25/2025