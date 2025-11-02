Κατάλογος Εταιρειών
KODE Labs
KODE Labs Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in Russia στην KODE Labs κυμαίνεται από RUB 2.31M έως RUB 3.22M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της KODE Labs. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

RUB 2.48M - RUB 2.92M
Russia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
RUB 2.31MRUB 2.48MRUB 2.92MRUB 3.22M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη KODE Labs?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην KODE Labs in Russia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RUB 3,222,326. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην KODE Labs για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in Russia είναι RUB 2,313,465.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την KODE Labs

Άλλοι Πόροι