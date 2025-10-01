Κατάλογος Εταιρειών
Koddi
  • Greater Dallas Area

Koddi Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Dallas Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Dallas Area στην Koddi ανέρχεται σε $78K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Koddi. Τελευταία ενημέρωση: 10/1/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Koddi
Software Engineer
Fort Worth, TX
Σύνολο ανά έτος
$78K
Επίπεδο
L1
Βάση
$75K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$3K
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
0 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Koddi?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Άλλοι Πόροι