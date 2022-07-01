Koddi Μισθοί

Ο μισθός της Koddi κυμαίνεται από $78,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $174,125 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Koddi . Τελευταία ενημέρωση: 11/25/2025