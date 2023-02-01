Εξερευνήστε Ανά Διαφορετικούς Τίτλους
Kobold Completions is a private oilfield service company based in Calgary, Alberta. Our specialization is coil-conveyed technology for well completions with leading-edge innovation on the horizon.
Εγγραφείτε για επαληθευμένες προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα →
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.
Προτεινόμενες Θέσεις
Σχετικές Εταιρείες
Άλλοι Πόροι