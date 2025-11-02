Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in United Kingdom στην Kobalt Music κυμαίνεται από £95K έως £135K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Kobalt Music. Τελευταία ενημέρωση: 11/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£108K - £128K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£95K£108K£128K£135K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Kobalt Music in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £134,945. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Kobalt Music για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in United Kingdom είναι £95,048.

